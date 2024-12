GRS – Gruppo Radio Sperone alla 75° Edizione del Festival di Sanremo

Il Gruppo Radio Sperone (GRS) è lieto di annunciare la sua partecipazione alla 75° Edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025. Per l’occasione, GRS trasmetterà in diretta da uno studio live situato in Corso Orazio Raimondo N°1 a Sanremo (IM), a pochi passi dal prestigioso Teatro Ariston, cuore pulsante del Festival della Canzone Italiana.

Una settimana ricca di emozioni

La Banda di GRS, composta da speaker e fonici esperti, sarà in prima linea per raccontare le emozioni, gli eventi e le curiosità legati al Festival. Grazie a una location esclusiva, immersa nell’atmosfera della Città dei Fiori, gli ascoltatori potranno vivere un’esperienza unica, come se fossero sul posto.

Professionalità e passione

Con il supporto di un personale altamente qualificato, GRS offrirà una copertura straordinaria dell’evento musicale più atteso dell’anno, coinvolgendo il pubblico attraverso interviste, approfondimenti e dirette esclusive.

Media Partner d’eccezione

A supportare l’iniziativa, il Media Partner Takius Elettronica, che contribuirà a rendere ancora più innovativa e dinamica la trasmissione.

Segui su www.grupporadiosperone.it e restate connessi: GRS – Sempre Insieme! La magia di Sanremo vi aspetta con GRS per una settimana indimenticabile!