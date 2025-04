“ACCADDE OGGI” 6 aprile 1896: ad Atene si aprono i primi Giochi Olimpici moderni

Atene, 6 aprile 1896 – Una data che entrerà nella storia dello sport e dell’umanità: con una cerimonia solenne nello Stadio Panathinaiko, si aprono ufficialmente i primi Giochi Olimpici dell’era moderna, grazie alla visione e alla determinazione del barone francese Pierre de Coubertin.

Dopo secoli di silenzio, le antiche Olimpiadi greche rinascono nel luogo dove tutto ebbe origine: la Grecia, patria della classicità e culla dello spirito sportivo. Oltre 240 atleti, tutti uomini, provenienti da 14 Paesi si sfidano in un programma che prevede 9 discipline sportive, dall’atletica al nuoto, dalla ginnastica alla lotta.

La manifestazione prende vita nello storico Stadio Panathinaiko, un impianto interamente costruito in marmo bianco, capace di ospitare fino a 80.000 spettatori. In un clima di entusiasmo e orgoglio nazionale, il re Giorgio I di Grecia dichiara aperti i Giochi, dando il via a una nuova era.

Il primo oro olimpico moderno viene conquistato dall’americano James Connolly, vincitore della gara di salto triplo. Il gesto simbolico rappresenta il ponte tra passato e futuro: lo spirito della competizione, del rispetto e dell’unità tra i popoli è tornato a vivere.

Il sogno di de Coubertin si è avverato: lo sport come strumento di pace, cultura e fratellanza. I Giochi Olimpici moderni sono ufficialmente nati, e il mondo non sarà più lo stesso.