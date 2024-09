Serie A, Juventus-Napoli 0-0: il big match termina senza reti all’Allianz Stadium. VIDEO

Il tanto atteso scontro della quinta giornata di Serie A tra Juventus e Napoli, disputato all’Allianz Stadium di Torino, si è concluso con un pareggio a reti inviolate, 0-0. Nonostante le aspettative alte per il confronto tra due delle squadre più blasonate del campionato, la partita non ha regalato gol, ma ha comunque offerto spunti interessanti sul piano tattico e dell’equilibrio tra le due compagini.

La Juventus, guidata da Thiago Motta, ha collezionato il terzo 0-0 di fila in campionato, mantenendo ancora una volta la porta inviolata, a testimonianza di una difesa solida e ben organizzata. Tuttavia, i bianconeri hanno faticato in fase offensiva, soprattutto nei sedici metri finali, dove è mancata la precisione per capitalizzare le azioni costruite, soprattutto sugli esterni.

Nel primo tempo, ci sono stati alcuni tentativi da parte di McTominay con tiri dalla distanza.

Una delle occasioni più pericolose del match è arrivata al 55′, quando Politano ha recuperato palla e si è lanciato in un’azione personale, avanzando fino al limite dell’area juventina e scagliando un potente tiro che ha sfiorato la traversa. Questo episodio ha dato l’idea di un Napoli che, sebbene concentrato a difendersi, non rinunciava a cercare il gol in modo incisivo quando possibile.

Il Napoli, grazie a questo pareggio, ottiene il quarto risultato utile consecutivo, confermando una solidità che gli consente di mantenersi una lunghezza davanti alla Juventus in classifica. Per Conte, la sfida ha evidenziato un Napoli compatto e difensivamente accorto, ma anche in grado di mettere in difficoltà gli avversari con giocate rapide e improvvise.

Al termine della partita, Thiago Motta ha sottolineato l’importanza di aver mantenuto la porta inviolata ancora una volta, ma ha anche riconosciuto la necessità di migliorare in fase offensiva. Antonio Conte, invece, ha elogiato la compattezza della sua squadra, dichiarando che “oggi abbiamo visto per la prima volta giocare il Napoli come una squadra”, pur ammettendo che si può fare di più in fase di costruzione del gioco.

Le prossime partite saranno fondamentali per capire se Juventus e Napoli riusciranno a trovare quella continuità necessaria per restare ai vertici del campionato e contendersi i posti più alti in classifica.

