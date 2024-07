Screening Oncologici: i Camper dell’ASL il 3 agosto a Montemarano

Prosegue l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, sotto la guida del Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, nella prevenzione oncologica sul territorio provinciale. Sabato 3 agosto, in collaborazione con il Comune di Montemarano, i Camper dell’ASL saranno presenti in Via San Francesco, nell’area antistante l’istituto scolastico, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Per prenotazioni, è possibile contattare il numero 3713878194.

Lo screening gratuito è rivolto alle donne residenti in provincia di Avellino:

Screening della mammella: per le donne dai 50 ai 69 anni, con l’esecuzione della mammografia.

Screening del collo dell’utero: per le donne dai 25 ai 64 anni, con l’esecuzione del Pap test.

Il cancro della mammella e quello del collo dell’utero sono rispettivamente al primo e al secondo posto nel mondo tra i tumori che colpiscono le donne. La diagnosi tempestiva è cruciale, permettendo interventi meno invasivi, più efficaci, e aumentando significativamente le probabilità di sconfiggere queste malattie.