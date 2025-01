Sciopero dei treni di 24 ore: possibili disagi e cancellazioni a partire dalle 21 di stasera

A partire dalle 21 di questa sera, venerdì 24 gennaio, e fino alle 21 di domenica 26, è previsto uno sciopero di 24 ore dei treni, indetto dai sindacati autonomi Cub Trasporti, Usb ed Sgb. La protesta, che coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, è stata organizzata per sollecitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale e per chiedere migliori condizioni di lavoro.

Possibili disagi per i viaggiatori

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, lo sciopero potrebbe causare significativi disagi alla circolazione ferroviaria, con cancellazioni totali e parziali di treni ad alta velocità (Frecce), Intercity e treni regionali. L’azienda ha avvertito che i disagi potrebbero estendersi anche prima dell’inizio ufficiale della protesta e protrarsi oltre la sua conclusione, con possibili ritardi anche nelle ore successive.

Trenitalia ha quindi invitato i passeggeri a verificare lo stato dei treni prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare i propri viaggi. Le informazioni sui collegamenti attivi e le eventuali modifiche ai servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, sul sito web, sui canali social del Gruppo FS, nonché tramite il numero verde gratuito 800892021. Inoltre, i viaggiatori possono rivolgersi alle biglietterie e agli uffici assistenza nelle stazioni ferroviarie.

Le motivazioni dello sciopero

Secondo il sindacato Usb, questo sciopero è l’ennesima risposta alla mancata attenzione delle istituzioni e delle aziende verso le richieste dei lavoratori. “Nonostante otto precedenti scioperi, con un’adesione straordinaria, le risposte ricevute sono state insufficienti”, ha dichiarato Usb. “Per questo motivo, insieme a Cub Trasporti e Sgb, siamo costretti a tornare in lotta. Lo sciopero è l’unico strumento che abbiamo per far sentire le nostre istanze.”

I sindacati rivendicano il rinnovo del contratto collettivo, con richieste che includono aumenti salariali adeguati per contrastare l’aumento del costo della vita, il miglioramento delle condizioni di lavoro per il personale ferroviario, e una maggiore sicurezza per gli equipaggi. Inoltre, chiedono una gestione più democratica delle Ferrovie italiane e più tutele per il lavoro, al fine di offrire un servizio migliore anche ai viaggiatori.

Possibili soluzioni e informazioni utili

I passeggeri sono fortemente invitati a consultare gli aggiornamenti in tempo reale prima di partire e a considerare alternative per i propri spostamenti. Il Gruppo Ferrovie dello Stato continuerà a monitorare la situazione e a fornire tutte le informazioni necessarie per ridurre al minimo i disagi legati a questa protesta.

In attesa di una possibile risoluzione del conflitto, lo sciopero potrebbe continuare a sollevare discussioni su come migliorare la qualità del servizio ferroviario in Italia, e su come affrontare le problematiche legate al rinnovo dei contratti di lavoro nel settore pubblico.