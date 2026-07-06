Premio Cimitile 2026. XXXI Edizione Messa in onda della serata finale di premiazione su Rai 2 e Rai Play martedì 7 Luglio in seconda serata alle ore 00:15

La Fondazione Premio Cimitile comunica che la serata finale di premiazione della XXXI edizione andrà in onda su RAI 2 e RAI Play martedì 7 Luglio alle Ore 00:15.

Con la partecipazione di personalità del mondo culturale, politico e soprattutto accademico di livello nazionale ed internazionale, si è conclusa con la consegna dei “Campanili d’argento” nello splendido scenario delle basiliche paleocristiane di Cimitile la XXXI edizione della rassegna letteraria organizzata dall’omonima Fondazione, presieduta da Felice Napolitano e il supporto dei soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio, dedicata all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Dopo una settimana intensa di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico, densa di eventi, letteratura, spettacoli, musica, presentazioni di libri, momenti di riflessioni, che ha visto una grandissima partecipazione di pubblico, sabato 20 Giugno sul palco allestito nel complesso delle Basiliche paleocristiane, sono stati consegnati i campanili d’argento ai vincitori della XXXI edizione del Premio Cimitile. Una serata di cultura e spettacolo condotta da Ingrid Muccitelli.

Il Comitato Scientifico presieduto dal Professor Francesco Giorgino, giornalista Rai – scrittore, ha decretato i seguenti vincitori:

Migliore Opera inedita del genere narrativo a Francesco Gioia “Le comete di Sheb’a”. Il lavoro è stato pubblicato sul territorio nazionale a cura di Guida Editori di Napoli.

Migliore Opera edita di narrativa a Lorenzo Marone “Ti telefono stasera” – Feltrinelli.

Migliore Opera edita di attualità a Giovan Battista Brunori “Il nuovo Medioriente. Il declino della Mezzaluna Sciita” – Belforte Salomone.

Migliore Opera edita di saggistica a Claudio Cerasa “L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo” – Silvio Berlusconi Editore.

Migliore Opera edita di archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale a Natasha Luigia Antonino “Stratigrafia archeologica e cultura materiale. I manufatti ceramici del complesso catacombale tardoantico di Canusium: produzione, commercio, funzioni” – Edipuglia

Premio Giornalismo “Antonio Ravel” a Maria Soave Giornalista Rai, conduttrice del TG1 e del programma televisivo Uno Mattina News.

Premio Speciale “Ermanno Corsi” a Paolo Antonio Ascierto, Oncologo e ricercatore italiano. Direttore del Dipartimento di Melanoma e Tumori della Cute, Immunoterapia Oncologica e Sperimentale e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli.

Sul palco si sono esibiti anche i cantanti Frate Alessandro, Ivana Spagna, STE, Anastasio, Enzo Gragnianiello, la mezzo soprano Mariangela Zito, l’attrice Carmen Di Marzo, il quartetto orchestra della Campania diretto dal maestro Leonardo Quadrini, la compagnia di balletto “Protagonisti ballet” diretti da Monica Maraldo.

Nel ricco parterre numerosi esponenti della politica e della cultura. Il presidente del Consiglio della Regione Campania, On. Massimiliano Manfredi; il Sindaco di Cimitile, Filomena Balletta; il Presidente dell’associazione “Obiettivo III Millennio”, Elia Alaia; il presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano; l’editore Diego Guida, Mauro Masi, già Direttore Generale della Rai, il Colonnello dell’arma dei Carabinieri Salvatore Sferlazza e tanti amministratori del territorio.

La serata è stata registrata dalla produzione televisiva Melos International di Dante Mariti e andrà in onda su Rai 2 e Rai Play in seconda serata il 7 luglio alle ore 00:15.

L’iniziativa vanta autorevoli patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.