SANT’Oggi. Sabato15 novembre la chiesa festeggia san Felice di Nola, sant’Alberto Magno, san Leopoldo III di Babenberg e beata Lucia Broccadelli da Narni

Oggi 15 novembre la chiesa festeggia san Felice di Nola, nacque a Nola nella seconda metà del I secolo d.C. Secondo il racconto della passio, si narra che Felice, già all’età di 15 anni, dimostrò miracolose virtù; compì viaggi raggiungendo la Persia; ritornato a Nola, un giorno, il giovane Felice liberò con la sua preghiera due uomini indemoniati e, in seguito a questo episodio, il governatore di Nola Archelao, pressato dai sacerdoti pagani, lo arrestò per interrogarlo. Mentre cercava di costringerlo ad adorare le divinità pagane in un tempio della città, una profonda voragine inghiottì l’edificio e Archelao chiese a Felice di essere battezzato. Felice fu acclamato dal popolo vescovo di Nola. Nell’anno 95 d.C. fu nuovamente arrestato dal prefetto Marciano durante una delle prime persecuzioni cristiane. Si racconta che Felice sia stato dato in pasto ai leoni i quali, con meraviglia dei presenti, indietreggiarono davanti a lui. Fu poi gettato in una fornace di carboni ardenti, ma riuscì a liberarsi per l’intervento di un angelo. Il prefetto lo fece allora appendere a testa in giù e, dopo averlo sottoposto ad altre torture, lo fece decapitare il 15 novembre. Secondo la tradizione, il corpo del martire fu poi seppellito di nascosto, dal prete Elpidio, all’interno di un pozzo, sul quale fu in seguito edificato un luogo di culto, che diventerà la cripta della cattedrale di Nola, dove riposano ancora oggi le spoglie del santo.