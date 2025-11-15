Nola, domenica 16 novembre torna il Mercato della Terra alla (ri)scoperta della torzella 

Il Mercato della Terra di Nola, iniziativa della rete internazionale Slow Food, torna domenica 16 novembre nella cornice della Villa Comunale, dalle ore 9 alle 13, con una nuova edizione dedicata alla valorizzazione dei prodotti locali, dell’agricoltura sostenibile e delle piccole realtà contadine.

Il Mercato riunisce produttori selezionati dell’agro nolano e proveniente da varie zone della regione, che porteranno in vendita ortaggi freschi di stagione, conserve, legumi, frutta, formaggi artigianali, olio extravergine d’oliva, uova, pane e prodotti da forno preparati nel rispetto della biodiversità e delle pratiche buone, pulite e giuste.

Alle ore 11 un importante appuntamento con il Laboratorio del Gusto dedicato alla torzella riccia e alle sue particolari caratteristiche, con la partecipazione di Luigi Turboli e degli altri produttori del Presidio Slow Food, e di Patrizia Spigno, agronoma e presidente regionale Slow Food Campania. La torzella è uno dei cavoli più antichi al mondo, coltivata da millenni principalmente nel Nolano e nell’Acerrano, è caratterizzata da foglie scure e arricciate, ha un sapore che ricorda sia il friariello che la cima di rapa ed è particolarmente nutriente.

Il Mercato della Terra, promosso ogni terza domenica del mese da Slow Food Agro Nolano, rappresenta un punto di incontro tra cittadini, agricoltori e artigiani del cibo, offrendo un’esperienza di acquisto consapevole e la possibilità di conoscere da vicino chi coltiva e trasforma i prodotti.

La giornata sarà arricchita da attività di educazione alimentare e momenti di approfondimento dedicati alla cultura enogastronomica locale. Come da tradizione, spazio anche a laboratori e iniziative pensate per avvicinare adulti e nuove generazioni al valore del cibo buono, pulito e giusto.

L’iniziativa è organizzata da Slow Food Agro Nolano, impegnata da anni nella tutela delle produzioni tradizionali e nella promozione di un’agricoltura sostenibile a beneficio della comunità locale.

Invitiamo cittadini, famiglie e appassionati a partecipare per sostenere i produttori del territorio e trascorrere una mattinata all’insegna della qualità, della convivialità e della cultura del cibo.