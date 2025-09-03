SANT’Oggi. Mercoledì 3 settembre la chiesa celebra san Gregorio Magno, san Marino da Arbe e beato Andrea Dotti

3 settembre: beato Andrea Dotti nacque a Borgo Sansepolcro (Arezzo) intorno al 1250, dalla famiglia Dotti. Il giovane Andrea fu cresciuto come molti nobili del suo tempo, perciò fu avviato, dal padre Giuliano, alla carriera delle armi, distinguendosi, tra l’altro, per il coraggio in combattimento. Nel 1278 durante la celebrazione del Capitolo Generale, a Borgo Sansepolcro, san Filippo Benizi, insigne propagatore dell’Ordine dei Servi di Maria, tenne un’omelia su questo passo evangelico: «Chi di voi non rinuncia a quanto possiede non può essere mio discepolo» (Lc 14,33), un sermone sulla rinuncia ai beni terreni come via di salvezza. Le calde parole di Filippo fecero molta impressione nell’animo di Andrea, allora ventottenne, che prontamente si era recato ad ascoltarlo. Mentre parlava Filippo, lo Spirito Santo illuminava la mente di Andrea, infondeva nel suo cuore un gran disgusto per tutte le cose della terra, un amore acceso per le cose del Cielo, un vivo desiderio di rendersi religioso nell’Ordine servita. Andrea, appena finito il discorso e la funzione, domandò umilmente ed ottenne di essere introdotto alla presenza di Filippo. Quando fu vicino al santo Generale, che trovò circondato dai religiosi e da molti signori, che si congratulavano con lui per il suo magnifico discorso, gli si gettò ai piedi, e sì gli disse: «Padre Generale la voce di Dio mi chiama nel vostro Ordine». Filippo, intenerito da quelle parole, sollevò ed abbracciò il nobile giovane, che gli inviava la celeste Signora, approvò la sua richiesta e lo benedisse. Andrea se ne andò deciso al suo palazzo; con volto angelico e dimesso si presentò ai suoi genitori, che già da qualche tempo avevano preveduto la vocazione di lui allo stato religioso, manifestò loro la soluzione presa, ed umilmente chiese la loro benedizione, i suoi genitori, che amavano intensamente questo loro figliuolo gli si gettarono al collo e l’abbracciarono teneramente. Due anni dopo decise di entrare nell’Ordine servita ed ottenne l’abito dei Servi, prendendo il nome di fra Andrea, a ricordo dell’altro Andrea che, abbandonate le reti e la barca, seguì il Cristo. Nel 1280 fu ordinato sacerdote. Nel 1285 tornò a Sansepolcro. Andrea visse la sua vita religiosa nel convento di Sansepolcro e nell’eremo della Barucola, dove si trattenne per lunghi periodi. Proprio alla Barucola, nell’ora da lui stesso predetta e dopo una notte trascorsa in preghiera, fu chiamato a Dio. Il suo corpo, fu ritrovato dai confratelli nell’atto di pregare sotto un grande faggio. Morì il 31 agosto 1315.