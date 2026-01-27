SANT’Oggi. Martedì 27 gennaio la chiesa ricorda san Vitaliano I, sant’Angela Merici, sant’Artema di Pozzuoli e …

a cura di don Riccardo Pecchia

Oggi 27 gennaio la chiesa ricorda san Vitaliano I, 76º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica; nacque a Segni e figlio di un certo Anastasio. Non si possiedono notizie che lo riguardino precedenti alla sua ascesa al soglio pontificio. Dopo la morte del predecessore, Eugenio I, avvenuta il 2 giugno 657, la Sede romana rimase vacante solo per circa due mesi: Vitaliano fu consacrato il 30 luglio. Subito dopo il suo insediamento egli inviò a Costantinopoli per mezzo degli apocrisari (ambasciatori) la sua lettera sinodica, indirizzandola non solo al patriarca Pietro, ma anche all’imperatore Costante II, ripristinando l’antica consuetudine di comunicare alla corte imperiale la consacrazione del nuovo papa. L’iniziativa diplomatica del neoeletto pontefice produsse il primo cauto riavvicinamento tra la Sede romana e Bisanzio, dopo la brusca rottura in seguito all’emanazione del Typos, l’editto emanato nel 648, da parte di Costante II e la solenne condanna delle posizioni monotelite da parte di papa Martino I. Nel 666 Costanzo II proclamò l’autonomia della Chiesa di Ravenna da quella di Roma, creando una sorta di scisma. Il locale arcivescovo, immediatamente scomunicato, ignorò l’anatema e scomunicò a sua volta Vitaliano. Due anni dopo Costanzo II morì assassinato in Sicilia, e il papa si prodigò affinché sul trono di Costantinopoli salisse, al posto dell’armeno Megezio, l’usurpatore eletto dall’esercito, il figlio e legittimo erede di Costante, Costantino IV “Pagonato” il quale, ottenuto effettivamente il trono, mostrò ampia gratitudine nei confronti del papato, rinunciando ad esempio all’imposizione del Typos e consentendo così a Vitaliano di opporvisi con più efficacia. Impegnato però a bloccare le conquiste arabe, non poté per il momento occuparsi oltre delle cose italiane. L’azione di Vitaliano non si rivolse solo a Oriente, ma si esplicò anche a favore della Chiesa anglosassone, la cui giovane storia, come è testimoniato dalla Historia ecclesiastica gentis Anglorum di san Beda, era intessuta di contrasti tra le tradizioni e gli usi importati dai diversi gruppi che avevano presieduto all’evangelizzazione dell’isola. Si trattava di differenze in alcuni riti liturgici e nel calcolo della data per la celebrazione della Pasqua. Durante il pontificato di Vitaliano, san Benedetto Biscop vi si recò a più riprese, i suoi viaggi erano motivati dalla volontà di compiere un pellegrinaggio alla tomba degli apostoli Pietro e Paolo, dall’esigenza di studiare l’ordinamento monastico e di acquistare codici per il monastero di San Pietro a Wearmouth, da lui fondato e diretto. Durante il pontificato di Vitaliano non solo si radicarono nella comunità ecclesiastica anglosassone i riti liturgici romani, ma si gettarono le basi di una salda presenza culturale e spirituale romana in una Chiesa che presto avrebbe dato i suoi frutti migliori contribuendo in maniera sostanziale a creare i presupposti della rinascita carolingia. A Roma Vitaliano, sulle orme del suo illustre predecessore san Gregorio Magno, arricchì le cerimonie liturgiche, promuovendo in particolare lo sviluppo della “Schola cantorum” del Laterano e introdusse l’uso dell’organo nella liturgia romana. Morì il 27 gennaio 672.