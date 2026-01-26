27 gennaio, il ricordo dell’Olocausto e il presente

Infanzia e adolescenza nei ghetti ebraici, ai tempi del nazismo: Focus della Fidapa nel palazzo vescovile, a Nola. Nella Villa comunale, a Baronissi, si pianta l’ Albero della Memoria. La Shoah prima della Shoah, convention per la conoscenza e lo studio, a Monteforte Irpino. A Baiano, Forum all’Incontro con i Discorsi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Per il Giorno della memoria – domani, 27 gennaio- ampio ed articolato il ventaglio di iniziative e manifestazioni di sensibilizzazione e di promozione della conoscenza storica della folle ed immane tragedia dell’Olocausto, compiuto dal nazi–fascismo nella seconda guerra mondiale con lo sterminio degli ebrei e delle minoranze etniche. Un impegno che coinvolge le articolazioni dello Stato repubblicano, Enti pubblici, Scuole, le civiche amministrazioni locali. Eccone, un mini-saggio.

A Nola, nella Sala dei Medaglioni, del palazzo vescovile, la sezione cittadina della Fidapa, presieduta dalla prof.ssa Filomena Tufano, ha indetto e organizzato alle ore 17, 00 il Focus, incentrato su Infanzia e adolescenza nei ghetti ebraici, al tempo del nazismo. Interverranno, il sindaco Andrea Ruggiero, monsignor Pasquale Capasso, vicario del Vescovo Francesco Marino, il professore Giovanni Russo, ebraista e dirigente del Liceo classico Cantone di Pomigliano d’ Arco, la dott.ssa Antonia Solpietro.

Innovativa ed interessante per la simbologia che esprime, l’iniziativa in programma a Baronissi, città media con 20 mila abitanti. Nella Villa comunale sarà installato l’ Albero della memoria, mentre l’originale monumento di Saturno sarà illuminato di bianco. Nella città salernitana,particolarmente coinvolte l’amministrazione comunale, le Scuole e le associazioni.

A Monteforte Irpino, alle ore 18,00 nella Sala del Consiglio comunale, a palazzo Loffredo, pubblico convegno sul tema, La Shoah prima della Shoah, con i saluti istituzionali, che saranno dati dal sindaco Fabio Siricio. La relazione sarà sviluppata dalla prof.ssa Giovanna Della Bella, con gli interventi che saranno proposti dall’ingegnere Giovanni Malesci dell’Onlus Populorum progressio e dalla prof.ssa Rosaria Prima., vice- preside dell’Istituto comprensivo Aurigemma. Le conclusioni saranno tracciate dal parroco don Fabio Mauriello.

Nei locali de L’Incontro, a Baiano, i temi del Giorno della memoria, con riferimenti sia alla storia che all’attualità, comporranno – con start alle ore 18,00,- il filo conduttore del Forum, che sarà animato dal dottor Antonio Tulino, dall’avvocato Giuseppe Macario e dal professore Anotonio Caccavale. Da evidenziare che a disposizione dei soci il sodalizio di via Napolitano ha reso disponibili in libera consultazione saggi e libri che trattano l’ Olocausto, focalizzandone le cause e la genesi.

Tra i testi disponibili, La nostra memoria, pubblicato da Interlinea, Casa editrice di Novara, che propone tutti i discorsi pronunciati da Sergio Mattarella, per non dimenticare la Shoah, con introduzione di Liliana Segre, e una nota di Giovanni Grasso.