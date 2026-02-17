SANT’Oggi. Martedì 17 febbraio si celebra i santi Sette Fondatori, san Francesco Régis Clet, san Costabile Gentilcore …

17 febbraio: san Francesco Régis Clet, nacque a Grenoble (Francia) il 19 agosto 1748, in una agiata famiglia molto religiosa. Compiuti gli studi letterari nel seminario minore di san Martino de Miséré e quelli teologici nel seminario maggiore di Grenoble, il 16 marzo 1769, entrò nella Congregazione della Missione a Lione, fondata a Parigi nel 1625 da san Vincenzo de’ Paoli, dove fu ordinato sacerdote, a 25 anni, il 27 marzo 1773. Verso i 40 anni, i superiori lo chiamano a guidare il Seminario vincenziano di Parigi. Qui trascorse 15 anni nella più grande stima e ammirazione per la sua santità e la sua cultura tanto da essere chiamato “biblioteca vivente” e a lui come esperto teologo si rivolgevano molti sacerdoti per averne dei lumi. Nel 1791, a 43 anni, chiese e ottenne il permesso di partire come missionario in Cina; e nel mese di aprile del 1791 s’imbarcò per l’Oriente. Dopo cinque mesi arriva nella portoghese Macao, dove agli inizi del XVIII secolo i cattolici erano 300 mila, grazie ai primi imperatori manciù della dinastia Ching che hanno consentito le missioni. Ma quando arriva Francesco si è diffusa la diffidenza verso l’Occidente, dal quale provengono i missionari. E tra il 1805 e il 1811 la diffidenza diventa persecuzione aperta che colpisce anche Francesco. Nel 1819 essendo scoppiata una violenta persecuzione fu obbligato a lasciare la sua povera casa e a fuggire nei boschi e nascondersi nelle caverne, ma un giorno fu tradito da un cristiano che fece conoscere a coloro che lo cercavano il luogo del suo nascondiglio e come il suo Divino Maestro fu venduto ai suoi persecutori per trenta denari, portato davanti ai giudici e gettato in prigione, più volte comparve davanti ai mandarini e governatori di Ho-Nan. Non gli fu risparmiato nessun supplizio. In ginocchio su delle punte di ferro, con delle travi ai piedi e alle mani, dovette sopportare tutte le brutalità dei suoi aguzzini, che manifestarono una rabbia inaudita fino a bastonarlo a sangue. In mezzo alle più atroci sofferenze custodendo l’animo calmo, dolce e paziente, il viso sorridente, sopportava tutto senza proferire il minimo lamento. L’imperatore infine comandò che fosse strangolato. L’esecuzione di questa sentenza ebbe luogo il venerdì 17 febbraio 1820 a Wuchang (Cina), a 71 anni.

17 febbraio: san Costabile Gentilcore, nacque a Tresino, frazione di Castellabate (Salerno), tra il 1069 ed il 1070, da un’umile famiglia. Ancora adolescente entrò nel monastero benedettino della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni e la sua educazione e formazione spirituale fu affidata a san Leone da Lucca, considerato il secondo abate di Cava dei Tirreni. Dal gennaio del 1119 con il titolo di Abbas constitutus affiancò, nella guida dell’abbazia di Cava, san Pietro Pappacarbone, nato da nobile famiglia longobarda di Salerno che, nell’ottobre del 1122, gli consegnò il pastorale nominandolo suo successore, fu il 4º abate della Badia di Cava. Costabile durante il suo breve periodo abbaziale non poté fare molte cose, ma con il suo carattere mite ed umile, preferì guidare i suoi monaci con l’esempio e la dolcezza, tanto che gli fu attribuito l’affettuoso titolo di operimentum fratruum. Con l’autorizzazione del duca Guglielmo II d’Altavilla, figlio di Ruggero Borsa e nipote del Guiscardo, il 10 ottobre 1123, diede inizio nel Cilento alla costruzione del castello dell’Angelo detto Castrum Abatis poi Castellabate per la difesa delle popolazioni locali dalle incursioni dei saraceni africani che, nel 1113, avevano devastato e depredato il territorio cilentano. Dopo la sua morte avvenuta il 17 febbraio 1124 a soli 53 anni, i lavori di fortificazione furono continuati dal suo successore, il beato benedettino Simeone.