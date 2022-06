Santo Stefano del Sole: Presentato il logo VIVI SANTO STEFANO

Presentato il logo VIVI SANTO STEFANO che sarà il brand, il motto, lo slogan, il mantra, il marchio, il motivo conduttore dell’azione amministrativa dei prossimi cinque anni. Il logo è stato ideato da Gianfranco Fiore collaboratore del sindaco Gerardo Santoli con lo scopo di invogliare la comunità di Santo Stefano all’aggregazione, al vivere e partecipare alla vita del paese. E’ stato inoltre pensato per attirare le persone dall’esterno con l’intento di far vivere e conoscere il paese. Il logo è a disposizione di tutte le associazioni del territorio e sarà presente in tutte le iniziative che saranno intraprese dall’amministrazione. VIVI SANTO STEFANO sarà il brand promozionale del paese. Nella serata di presentazione diversi sono stati gli artisti che si sono esibiti tra cui Sabino Matta e Vito Villanacci e i cantautori Gerardo Carmine Gargiulo e Michele pecora, oltre che artisti di strada e gruppi di musica leggera e popolare.

