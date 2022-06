SPERONE. L’appello del sindaco Adolfo Alaia: “Limitiamo il consumo delll’acqua”

L’acqua è una risorsa vitale che non va sprecata, soprattutto di questi periodi. Un invito che rivolgo a tutti, in questo periodo di grande caldo, per evitare sprechi e farne un consumo per solo scopi alimentari e igienici.

EVITIAMO, quindi, un consumo incontrollato per irrigare giardini, orti e coltivazioni in campagna, per riempire piscine o lavare auto.

Lo spreco dell’acqua ne riduce ulteriormente la disponibilità per le cose necessarie, oltre ad arrecare danni al nostro pozzo di Via dei Funari, per il maggior rischio di guasti improvvisi, per l’uso intenso e continuo, di notte e di giorno, alle pompe di sollevamento e messa in pressione dell’impianto di distribuzione idrica. Se si collabora nell’evitare gli sprechi eviteremo di adottare drastici provvedimenti, come la sospensione notturna e il razionamento.

La Polizia municipale è incaricata di vigilare e di applicare le SANZIONI, previste in caso di uso e abusi commessi, a coloro che non rispetteranno queste semplici regole.

CONFIDO nel senso di responsabilità e di collaborazione di tutti i cittadini per contenerne il consumo dell’acqua, un bene irrinunciabile ma di cui spesso se ne fa un uso eccessivo e improprio. Di questi periodi di maggiore siccità e scarsità non può essere tollerato!

