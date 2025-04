Santo Stefano del Sole (AV) – In crescita attrattività e famiglie.

Buone notizie dal fronte demografico per il comune di Santo Stefano del Sole (AV). L’anagrafe comunale, infatti, ha registrato, nel 2024, 2088 santostefanesi residenti, con un aumento di 7 unità rispetto all’anno precedente. Numeri apparentemente piccoli, ma che si ampliano se confrontati con il numero di nuovi residenti, ben 108, a fronte di 87 trasferimenti. In crescita anche il numero di nuclei familiari, che al 31 dicembre 2024 ha raggiunto la cifra di 883 nuclei registrati rispetto agli 868 del 2023. Si tratta di dati in controtendenza rispetto al trend in atto in Irpinia e in Italia Meridionale, da anni oggetto di una progressiva e inesorabile crisi demografica. “L’aumento della popolazione e dei nuclei familiari inverte la tendenza negativa degli anni precedenti. È un dato che conferma la vivacità e l’attrattività del nostro paese”. Queste le parole degli amministratori comunali santostefanesi, che tuttavia hanno evidenziato anche alcune criticità: “Nonostante la crescente domanda, la disponibilità di alloggi resta insufficiente a soddisfare le numerose richieste di chi vuole venire a Santo Stefano del Sole. L’amministrazione comunale continuerà a lavorare per dotare il paese di sempre più servizi essenziali e favorire soluzioni che rispondano alle esigenze di chi desidera vivere e investire nel nostro territorio”.

(Andrea Squittieri)