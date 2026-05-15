“Muso a muso con il futuro”: alla Federico II il convegno sull’integrazione sociosanitaria in carcere

Giovedì 28 a partire dalle 14 e venerdì 29 maggio dalle 8.30, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II di Napoli in Via Federico Delpino 1, avrà luogo il convegno “Muso a muso con il futuro, l’integrazione sociosanitaria in carcere”. L’evento è promosso dall’Area di coordinamento per la sanità penitenziaria dell’ASL Caserta e dal Laboratorio Territoriale Regionale “Eleonora Amato” della Regione Campania.

L’appuntamento prende il nome da un’esperienza concreta e innovativa: attività di zooarteterapia avviata dall’ASL Caserta in carcere, dove il connubio tra il contatto diretto con gli animali prima, e l’espressione artistica dopo, è diventato uno strumento di cura emotiva e ricostruzione interiore per le persone detenute.

Zooarteterapia nasce infatti dalla fusione tra Interventi Assistiti dagli Animali (IAA) e Arteterapia: i primi si fondano sull’efficacia terapeutica della relazione con l’animale, la seconda promuove la rielaborazione emotiva e simbolica dell’esperienza attraverso i linguaggi artistici.

Questa attività prende avvio da una regolamentazione regionale del 2023, alla quale ha fatto seguito la definizione di un Accordo di Programma tra ASL Caserta e Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) che ha permesso la realizzazione dei primi laboratori sperimentali, in cogestione con il Terzo Settore. Ha fatto seguito la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa ai fini di ricerca con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Al Convegno interverranno esponenti delle istituzioni sanitarie, universitarie, penitenziarie, territoriali e giurisdizionali, per confrontarsi sul tema della trasformazione reale e sulle prospettive di reinserimento in società delle persone private della libertà personale.