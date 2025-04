Napoli Basket – Trapani Shark: tutte le info su biglietti, rimborsi e accesso alla Fruit Village Arena

La S.S. Napoli Basket ha ufficializzato le modalità di acquisto, utilizzo e rimborso dei biglietti relativi alla sfida contro Trapani Shark, valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie A, in programma lunedì 28 aprile alle ore 20:30 presso la Fruit Village Arena.

La prevendita dei tagliandi è già attiva sia sul sito Vivaticket che in tutte le ricevitorie autorizzate. I tifosi partenopei avranno inoltre la possibilità di acquistare il proprio biglietto direttamente al botteghino della Fruit Village Arena nel giorno della gara, a partire dalle ore 19:00, salvo disponibilità residua.

Per i tifosi che avevano acquistato il biglietto prima del posticipo della gara e che ora si trovano impossibilitati a partecipare, è attiva la procedura di rimborso tramite la piattaforma Vivaticket. Il modulo per la richiesta è disponibile alla sezione “I nostri servizi – Annulli e Posticipi” del sito ufficiale shop.vivaticket.com e va compilato entro e non oltre le ore 23:59 di sabato 27 aprile. È importante sottolineare che il rimborso non è automatico, ma sarà effettuato solo dopo l’elaborazione della richiesta.

Per chi ha acquistato il biglietto presso un punto vendita fisico, la procedura può essere svolta direttamente presso lo stesso esercizio o, in alternativa, online tramite la piattaforma Vivaticket.

I biglietti già acquistati per la precedente data restano validi e daranno regolarmente accesso alla Fruit Village Arena per il match di lunedì 28 aprile alle 20:30, senza necessità di ulteriori operazioni o ristampe.

Un appuntamento cruciale per il cammino del Napoli Basket nella massima serie, con la squadra che avrà bisogno del calore del suo pubblico per affrontare una delle formazioni più temibili del torneo. La passione e il tifo azzurro, come sempre, saranno il sesto uomo in campo.