Avella, l’Istituto Comprensivo “Guerriero” porta in scena “Al lupo, al lupo!”: musica e voci bianche protagoniste nella Chiesa di Santa Marina

A vent’anni dalla sua composizione, Al lupo, al lupo! viene riproposta dal Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli con il proprio Ensemble strumentale e con il coro di voci bianche del conservatorio San Pietro a Maiella, in collaborazione con il coro di voci bianche dell’ I.C.S. “ Mons. P. Guerriero” di Avella (AV). La collaborazione tra le due formazioni corali nasce nell’ambito di un protocollo d’intesa siglato dalle due istituzioni volto alla promozione della formazione musicale e alla valorizzazione dell’esperienze artistiche condivise. In tale contesto, l’I.C.S. “Mons. P. Guerriero“, grazie alla sensibilità musicale del Dirigente Scolastico Prof. Andrea Amoroso, ha inserito Al lupo, al lupo! All’interno del proprio progetto scolastico “La mia terra InCanto”. L’iniziativa si colloca pienamente nella storica missione del conservatorio di Napoli, da sempre impegnato nella diffusione della cultura musicale, e rappresenta al contempo un significativo momento di incontro, crescita e condivisione tra i piccoli coristi provenienti da contesti territoriali differenti.

L’ opera Al lupo, al lupo narra di uno spazio che si può identificare con quello di un’aula scolastica, dove una giovanissima scolaresca svogliata si accinge ad affrontare un’altra noiosa giornata di scuola…Già dall’ avvio si crea un legame non solo virtuale tra i ragazzi protagonisti dello spettacolo (coro di voci bianche) ma anche con i loro coetanei spettatori presenti e non solo. Questa giornata scolastica è diversa dalle altre: entra in scena una giovane maestra, entusiasta nell’interpretare il proprio ruolo; è lei che, come moderna educatrice, stimola i suoi allievi ad affrontare la scuola, lo studio con uno spirito diverso, a guardare in sé stessi per trovare il germe del vero e costruttivo apprendimento. La lettura delle favole di Esopo diviene, poi, ulteriore elemento di riflessione, stimolando brevi commenti, geniali riflessioni, con momenti di dichiarazioni da parte della scolaresca-coro. Tutte le manifestazioni musicali del coro di voci bianche sono ovviamente vicine alla sensibilità giovanile: ritmi funky, blues, pop genericamente “leggeri“ rivestono le dieci canzoni affidate ai bambini. La scrittura musicale non è, comunque, semplice, pur manifestandosi di facile ed immediato ascolto.

Domani, dunque, 16 maggio alle ore 20.00, nella splendida cornice della Chiesa di Santa Marina – Collegiata di San Giovanni ad Avella, vivremo una serata dedicata alla musica: “Al lupo, al lupo!”, libretto e musica del Maestro Gaetano Panariello.

Protagonisti dell’evento saranno l’Ensemble strumentale e il Coro di voci bianche del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, insieme al coro di voci bianche “La mia Terra InCanto” dell’I.C.S. Mons. P. Guerriero di Avella. La voce e voce recitante sarà affidata a Maria Sirignano, con il supporto delle assistenti ai cori Piera Di Bella e Bianca De Luca, con la direzione del Maestro Carlo Mormile.

Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale di Avella per il patrocinio e il sostegno costante alle attività culturali dell’ Istituto e al parroco don Giuseppe Parisi per la disponibilità del luogo e la calorosa ospitalità, che permettono di vivere la musica in un ambiente ricco di storia e spiritualità.