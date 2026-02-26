SANREMO – UNA VITTORIA CAMPANA MANCA DA 26 ANNI – SAL DA VINCI POTREBBE RIUSCIRCI

La Campania è una delle regioni più rappresentate in questa 76esima edizione del Festival di Sanremo. La “scuderia” composta da nomi del calibro di Sal Da Vinci, Luchè, figli d’arte e nuove promesse – LDA, AKA 7EVEN e Samuray Jay – promette di far emozionare.

Dopo aver visto la coppia LDA AKA 7EVEN entrare nella TOP5 della seconda serata ora cresce l’attesa per scoprire se altri artisti della scuola campana stasera si aggiudicheranno questo traguardo. Secondo gli esperti Sisal le probabilità di vedere Sal Da Vinci e Luchè piazzati nella cinquina sono molto alte tanto da essere rispettivamente offerti a 1,05 e a 1,57. Meno chance invece per Samuray Jay (4,00).

Guardando invece al posizionamento finale chi, fra loro, ha più chance di diventare il vincitore di questo Sanremo? Su Sisal.it spicca il nome di Sal Da Vinci che appaiato in quota 9,00 a Tommaso Paradiso si prepara alla scalata per spodestare gli attuali favoriti: Serena Brancale e il duo Masini-Fedez (3,00); Arisa (5,00).

Gli ultimi artisti campani ad aver vinto il Festival di Sanremo sono stati Massimo Ranieri, che trionfò nel 1988 con “Perdere l’amore”, e, nel 2000, la Piccola Orchestra Avion Travel con “Sentimento”. Sarà questa la volta buona per far tornare il “Leoncino” a casa?