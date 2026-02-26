WIKIFLIX, la nuova frontiera dello streaming culturale

Nel panorama sempre più affollato delle piattaforme on demand, si affaccia una proposta innovativa: WIKIFLIX, un servizio di streaming che combina contenuti audiovisivi e partecipazione collaborativa. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: rendere la cultura accessibile, verificabile e condivisax

Si ispira chiaramente al funzionamento di Wikipedia, Gli utenti non sono soltanto spettatori, ma possono contribuire alla revisione delle informazioni, proporre integrazioni bibliografiche e segnalare eventuali inesattezze.

Il catalogo di WIKIFLIX privilegerà i documentari storici, scientifici e sociali, oltre a produzioni originali pensate per un pubblico giovane. L’intento è contrastare la disinformazione online.

L’ingresso in un settore dominato da giganti come Netflix e Amazon Prime Video rappresenta una sfida significativa. Tuttavia, WIKIFLIX sembra voler occupare una nicchia specifica.

Se la promessa sarà mantenuta, WIKIFLIX potrebbe rappresentare un passo avanti per il futuro culturale del paese e della conoscenza digitale.