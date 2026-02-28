Sanremo non si ferma più: la quarta serata vola al 65,2% e mette in fila tutta la concorrenza. Nella giornata di venerdì 27 febbraio 2026 Rai 1 si prende praticamente tutto: dalla mattina alla notte, con numeri da “evento nazionale” e un Daytime che continua a macinare ascolti altissimi.

Prima serata: Festival imprendibile

Dopo l’anteprima Sanremo Start (12.279.000 – 51,6%), la quarta serata del Festival di Sanremo (21:43-1:41) conquista 10.522.000 spettatori e 65,2% di share.

Nel dettaglio:

• Prima parte (21:43-23:37): 13.709.000 – 64,1%

• Seconda parte (23:42-1:41): 7.316.000 – 67,5%

Insomma: più va avanti e più cresce. E la concorrenza può solo guardare.

Gli altri canali (molto distanti)

Su Canale 5 Io Sono Farah raccoglie 1.471.000 spettatori (8%).

Poi, a seguire: Quarto Grado su Rete 4 (638.000 – 3,8%) e Transformers – Il risveglio su Italia 1 (485.000 – 2,2%). Più indietro La7 con L’assassinio del banchiere di Dio (333.000 – 1,7%).

Access prime time: PrimaFestival fa festa

Nell’access Rai 1 continua a spingere: PrimaFestival arriva a 7.767.000 spettatori (36,6%).

Canale 5 resiste con La Ruota della Fortuna (3.630.000 – 15,1%), mentre su La7 Otto e Mezzo segna 1.177.000 (5,1%).

Preserale: L’Eredità corre

Nel preserale, Rai 1 si conferma leader:

• L’Eredità – La sfida dei 7: 3.766.000 (26,3%)

• L’Eredità: 4.951.000 (29,3%)

Su Canale 5 Caduta Libera tiene con 2.733.000 spettatori (17,3%).

Daytime Rai 1: mattina e pomeriggio da record

Il bello (per Rai 1) è che Sanremo non vive solo di prime time: anche il daytime vola.

Mattina

• Unomattina: 26,6%

• Storie Italiane: 27,6% (prima parte) e 24,7% (seconda)

Pomeriggio

Ottima giornata anche per Caterina Balivo e Alberto Matano:

• La Volta Buona: 19,7% e poi 22,8%

• Vita in Diretta: 21,1% in presentazione e 24,2% nel programma

Seconda serata: Dopofestival sugli scudi

A chiudere la nottata, Dopofestival su Rai 1 registra 2.604.000 spettatori con 58,4% (fino alle 1:59). Numeri da prima serata… anche dopo l’una!

Telegiornali: TG1 in testa

In serata:

• TG1: 5.685.000 (29,8%)

• TG5: 3.504.000 (17,8%)

• TGLA7: 1.402.000 (7,2%)

Il verdetto

Sanremo continua a essere un “programma pigliatutto”: domina la sera, traina l’access e lascia alla concorrenza solo le briciole. E con un 65,2% medio, la sensazione è chiara: il Festival, quest’anno, non sta solo vincendo… sta facendo storia.

