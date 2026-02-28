Assegnati i Centri per l’Autismo di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi: al via il Protocollo d’Intesa tra Movimento Italiano Disabili e R.T.I. Autismo Avellino

Con l’assegnazione dei Centri per l’Autismo di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi prende il via anche il protocollooperativo d’intesa tra il Movimento Italiano Disabili ed R.T.I. Autismo Avellino.

Con l’assegnazione da parte dell’A.S.L. di Avellino della gestione del Centro per l’Autismo di Contrada Serroni Valle e del Centro diSant’Angelo dei Lombardi ma anche del servizio di terapie domiciliari e scolastiche nella fascia di età dai 3 ai 18 anni al raggruppamento temporaneo di imprese sotto il nome di R.T.I. Autismo Avellino ( composto da Insieme srl, Arsamedical srl e Percorsi) entra nel vivo anche il Protocollo Operativo d’intesa precedentemente sottoscritto dalla durata illimitata con il Movimento Italiano Disabili, coordinato da Giovanni Esposito, che ha l’intento di collaborare insieme per la realizzazione delle attività degli enti appaltanti contenuti nell’oggetto del protocollo.

Attendiamo ora tutti insieme la finalmente consegna del Centro dal Comune di Avellino all’ A.S.L. di Avellino e il finalmente taglio del nastro, come annunciato di recente anche dal Commissario Prefettizio al Comune di Avellino Giuliana Perrotta e dalla stessa manager dell’A.S.L. di Avellino Dr.ssa Maria Concetta Conte.