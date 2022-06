Sandro Abate. Rinnovo per Angelo Creaco.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver rinnovato per la stagione 2022-2023 il diritto alle prestazioni sportive di Angelo Creaco, universale, classe 1989.

Angelo Creaco nella scorsa stagione ha totalizzato 31 presenze in gare ufficiali con le maglie di Cormar Polistena e Sandro Abate, realizzando 4 reti. Con la maglia del Cormar Polistena nella stagione 2020-2021 è stato autore di 21 gol in 22 partite. In carriera ha militato anche nel Cataforio e nell’Augusta.

“Sono molto orgoglioso e felice per la riconferma, restare ad Avellino e giocare in una società importante e ambiziosa come la Sandro Abate, ha dichiarato Angelo Creaco, è motivo di orgoglio, è un premio a quanto fatto finora. Grazie a Massimo Abate e alla famiglia Sandro Abate per la fiducia che ripagherò sul campo. Abbiamo fatto molto bene la scorsa stagione, vogliamo migliorarci. Sono a disposizione per dare il mio contributo, per contribuire a rendere felici Club e tifosi.

