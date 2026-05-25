Mariglianella, Arcangelo Russo riconfermato sindaco con oltre l’84% dei voti

Netta affermazione elettorale a Mariglianella, dove Arcangelo Russo è stato riconfermato sindaco conquistando 3.817 voti, pari all’84,82% delle preferenze.
Il candidato della lista “Liberi di Volare” ha ottenuto un consenso molto ampio da parte degli elettori, assicurandosi anche 8 seggi in consiglio comunale e consolidando così la continuità amministrativa alla guida del Comune.
Sconfitta invece per Giuseppina Principato, detta Pina, candidata della lista “Mariglianella sul serio”, che si è fermata a 683 voti, pari al 15,18% delle preferenze. Alla lista di opposizione sono andati 3 seggi in consiglio comunale, oltre a quello spettante al candidato sindaco sconfitto.
A Mariglianella si sono recati alle urne 4.596 cittadini su 6.704 aventi diritto, con un’affluenza finale del 68,56%.
Per quanto riguarda i dati elettorali, sono state registrate 81 schede nulle e 15 schede bianche, mentre non risultano schede contestate.
Con questa larga vittoria Arcangelo Russo continuerà a guidare il Comune di Mariglianella per il prossimo mandato amministrativo, forte di un risultato che conferma il sostegno della maggioranza degli elettori alla sua amministrazione.