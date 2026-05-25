“MICROCOSMI – Emozioni in formato ridotto”Al Polo Museale “Luigi D’Avanzo” di Roccarainola un viaggio artistico tra culture, emozioni e visioni del mondo

Il Polo Museale “Luigi D’Avanzo”, con il patrocinio del Comune di Roccarainola, è lieto di presentare “Microcosmi – Emozioni in formato ridotto”, evento culturale e artistico che si terrà sabato 30 maggio 2026 alle ore 18:30 presso il Museo Multimediale Sala “Mario Magliocca” di Roccarainola.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare l’arte come strumento di connessione tra culture, sensibilità e linguaggi differenti, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di raccontare grandi emozioni attraverso opere e suggestioni in “formato ridotto”.

La direzione artistica e la presentazione della serata saranno curate dalla Curatrice Lina D’Avanzo, mentre la traduzione in lingua inglese sarà affidata a Eugenia Natale, confermando la vocazione internazionale dell’evento.

Ospiti della serata saranno il Prof. Pasquale Lettieri, docente ABANA e critico d’arte, il Maestro Federico Natale, direttore artistico di “Murales Gentili”, la musicista Maestra Svetlana Trofimova e la doppiatrice Maria Sorrentino, protagonisti di un dialogo multidisciplinare dedicato all’arte contemporanea e alle sue infinite forme espressive.

Interverranno inoltre per i saluti istituzionali il Sindaco di Roccarainola Giuseppe Russo, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Sirignano e il Presidente del Polo Museale Carmine Centrella.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Giovanna Ambrosino.

“Microcosmi” si propone come un percorso simbolico tra luoghi, identità e immaginazione, in cui il dettaglio diventa racconto e il piccolo formato si trasforma in spazio universale di emozioni e creatività. Un appuntamento che conferma il ruolo del Polo Museale “Luigi D’Avanzo” come centro attivo di promozione culturale e dialogo artistico sul territorio.

Ingresso libero.