Quadrelle, il messaggio di Simone Rozza dopo il voto: “Grazie per la fiducia, continuerò a lavorare per il paese”

Dopo l’esito delle elezioni amministrative a Quadrelle, l’ex sindaco Simone Rozza, candidato nella lista “Quadrelle Civica”, ha voluto affidare ai social un messaggio di ringraziamento rivolto ai cittadini che lo hanno sostenuto nella competizione elettorale conclusasi con la vittoria di Carmine Isola.

Rozza, risultato il candidato consigliere più votato dell’intera tornata elettorale con 164 preferenze personali, ha espresso gratitudine verso i cittadini che gli hanno accordato fiducia, sottolineando come il risultato ottenuto rappresenti per lui motivo di orgoglio e uno stimolo a continuare il proprio impegno politico e amministrativo per la comunità.

“Desidero ringraziare di cuore tutte le concittadine e tutti i concittadini di Quadrelle che mi hanno accordato la loro fiducia in queste elezioni comunali. Pur non avendo vinto, i 164 voti raccolti rappresentano per me una grande soddisfazione personale e un segnale di stima che porto con orgoglio”, ha scritto Rozza.

L’ex primo cittadino ha poi evidenziato il valore politico del risultato personale raggiunto: “Essere il più votato tra entrambi gli schieramenti è un risultato che mi responsabilizza e mi sprona a continuare a lavorare con serietà, ascolto e impegno”.

Nel suo intervento non è mancato il ringraziamento ai componenti della lista “Quadrelle Civica” e al candidato sindaco Nicola Guerriero, definito da Rozza “un vero combattente e un vero amico”.

Infine, Simone Rozza ha rivolto un messaggio istituzionale di auguri al neo sindaco Carmine Isola: “Colgo l’occasione per fare i miei auguri al nuovo sindaco Carmine Isola. Buon lavoro”.

Un messaggio che chiude una campagna elettorale molto partecipata e seguita dalla comunità quadrellese, segnando ora l’inizio della nuova fase amministrativa del paese.