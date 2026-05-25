Quadrelle, Carmine Isola nuovo sindaco: ecco tutti gli eletti in Consiglio comunale

Si definisce ufficialmente il nuovo Consiglio comunale di Quadrelle dopo la vittoria di Carmine Isola, candidato della lista “Quadrelle Futura”, che ha conquistato 681 voti superando Nicola Guerriero della lista “Quadrelle Civica”, fermatosi a 564 preferenze.
Con il successo elettorale, la maggioranza guidata da Isola ottiene 7 consiglieri comunali. Tra gli eletti spicca Antonio Montella, risultato il più votato della lista con 113 preferenze. Seguono Felice Angelo Conte con 96 voti e Salvatore Capriglione con 93.
Entrano in consiglio comunale per la maggioranza anche Angelo Colucci con 79 voti, Paola Napolitano con 70, Antonio Spizuoco con 67 e Anna Schettino con 59 preferenze.
Per la minoranza siederanno invece Nicola Guerriero, candidato sindaco sconfitto, insieme ai due consiglieri più votati della lista “Quadrelle Civica”. Il record di preferenze è andato a Simone Rozza con 164 voti, seguito da Giuseppe Ferrara detto “Peppe” con 105 preferenze.
Ecco dunque la composizione del nuovo Consiglio comunale di Quadrelle.
Maggioranza – “Quadrelle Futura”
- Carmine Isola (Sindaco)
- Antonio Montella – 113 voti
- Felice Angelo Conte – 96 voti
- Salvatore Capriglione – 93 voti
- Angelo Colucci – 79 voti
- Paola Napolitano – 70 voti
- Antonio Spizuoco – 67 voti
- Anna Schettino – 59 voti
Opposizione – “Quadrelle Civica”
- Nicola Guerriero (candidato sindaco)
- Simone Rozza – 164 voti
- Giuseppe Ferrara detto “Peppe” – 105 voti
Una nuova fase amministrativa si apre dunque per Quadrelle, con Carmine Isola chiamato ora a guidare il paese per il prossimo quinquennio.