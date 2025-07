San Martino Valle Caudina (AV) – Il Cardinale Frank Leo cittadino onorario.

Fervono i preparativi nel comune di San Martino Valle Caudina per accogliere, sabato 12 luglio, S.E.R. Francis “Frank” Leo, cardinale canadese le cui origini familiari affondano nel comune caudino. In virtù di tali legami, nel corso di una cerimonia ufficiale ospitata presso la sala consiliare “G. Raviele”, il prelato sarà insignito della cittadinanza onoraria sammartinese. La madre del porporato nacque proprio a San Martino Valle Caudina, dando alla luce il futuro presbitero a Montréal il 30 giugno 1971. Qui, Frank Leo iniziò il proprio lungimirante cammino religioso, venendo ordinato sacerdote nel 1996, vescovo nel 2022 e cardinale nel 2024, veste nella quale ha avuto accesso all’ultimo conclave. Arcivescovo metropolita di Toronto e titolare di Santa Maria della Salute a Primavalle, l’eminenza canadese non ha mai rescisso i legami con l’Italia e la Valle Caudina. A seguito della cerimonia, prevista in mattinata, Leo celebrerà la messa delle 19:00 presso la Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Martino Vescovo, prendendo poi parte all’intitolazione dell’oratorio locale a Don Ugo Della Camera.

(Andrea Squittieri)