CHIC porta In The Kitchen Tour nel Castello Marchionale di Taurasi

Tappa in Irpinia per l’innovativo format ideato e organizzato dall’Associazione CHIC – Charming Italian Chef, dove alcuni tra i più grandi rappresentanti della cucina di eccellenza si incontrano in una sorta di jam session culinaria divertente e istruttiva

TAURASI (AV) – Il 14 luglio, la bellezza austera del Castello Marchionale farà da cornice alla tappa campana di In The Kitchen Tour, il format firmato CHIC – Charming Italian Chef pensato per favorire l’incontro virtuoso tra cuochi e produttori e promuovere i diversi territori dell’Italia.

Un appuntamento esclusivo organizzato, con il patrocinio del Comune di Taurasi, dall’associazione nazionale CHIC che riunisce i professionisti della cucina italiana e riservato ai professionisti della ristorazione. Dalle ore 10:00 alle 14:00, il Castello si trasformerà in un vivace laboratorio gastronomico, dove la creatività culinaria diventa un linguaggio comune tra cuochi e produttori. Un’occasione preziosa di scambio e confronto, in cui gli Chef – provenienti da tutta Italia – potranno incontrare piccoli produttori locali e nazionali, scoprirne le storie, i prodotti e le filosofie. Le aziende metteranno a disposizione tecnologie e ingredienti, i produttori condivideranno saperi e visioni, mentre gli Chef cucineranno in libertà, guidati dall’ispirazione del momento e dalla qualità della materia prima.

Non una fiera, non un congresso, ma un momento autentico di relazione, una sorta di jam session divertente e istruttiva, che permette di condividere, con leggerezza, un momento professionale di confronto creativo, dove nascono idee e connessioni nel segno dell’eccellenza italiana.

La Cena d’autore

A conclusione della giornata, alle ore 20.00, il Castello Marchionale di Taurasi farà da cornice a una cena d’autore aperta al pubblico (su prenotazione), in cui grandi firme della cucina campana interpreteranno – con stile e visione – le eccellenze agroalimentari locali e i vini DOCG dell’Irpinia.

Un’esperienza di gusto che celebra il territorio, attraverso piatti pensati e realizzati con materie prime campane selezionate per l’occasione e abbinamenti enologici curati con i grandi rossi e bianchi delle denominazioni irpine: Taurasi, Greco di Tufo e Fiano di Avellino.

Gli chef protagonisti saranno:

Paolo Barrale – Aria Restaurant, Napoli

Claudio Lanuto – Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel

Armando Amoroso – Connubio, Giugliano in Campania

Gabriele Piscitelli – Agape, Sant’Agata de’ Goti

Carmen Vecchione – Dolciarte, Avellino

Ad aprire la serata, un aperitivo firmato dai maestri pizzaioli Giuseppe Maglione di Daniele Gourmet ad Avellino e Giuseppe Pignalosa di Le Parùle ad Ercolano, che proporranno creazioni ispirate alla grande scuola napoletana. Il cestino del pane sarà a cura del maestro panificatore Guglielmo Capaldo di Capaldo Forno Contemporaneo ad Avellino.

La cena sarà un tributo alla cultura del gusto campano, alla biodiversità locale e alla creatività di chi ogni giorno le dà voce a tavola.