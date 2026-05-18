San Martino Valle Caudina (AV) – Estorsione e Maltrattamenti ai danni dei genitori: 41enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di San Martino V.C. hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne, pregiudicato, disoccupato responsabile di estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre e del padre disabile.

Nel pomeriggio di ieri, i militari intervenivano su richiesta della signora 66enne che, dopo essere stata aggredita e minacciata dal figlio che pretendeva denaro, si era rifugiata a casa dei vicini e aveva allertato il 112 in forte stato di agitazione. Immediatamente giunti sul posto, i Carabinieri hanno ascoltato la testimonianza dei presenti e dei vicini da cui emergeva una perdurante condizione di disagio familiare, dovuta ai ripetuti maltrattamenti subiti dagli anziani, culminati nel tentativo di scaraventare il padre giù dalle scale.

La donna, infine, dichiarava di essere stata minacciata dal figlio con un coltello da cucina (con lama di 20 cm), rinvenuto e posto in sequestro.

Dopo aver raccolto le denunce dei due genitori, i Carabinieri arrestavano l’uomo che, al termine degli adempimenti di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, veniva tradotto presso la casa circondariale di Avellino.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.