Baiano espugna Lusciano e si prende Gara 1: mercoledì il Palapicciocchi chiama il popolo gialloblù

La Pallacanestro Baiano 1988 espugna il campo di Lusciano al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni, conquistando Gara 1 della serie e ribaltando immediatamente il fattore campo. Una vittoria costruita con carattere, difesa e spirito di squadra, arrivata dopo una straordinaria rimonta nella seconda metà di gara. L’inizio del match, però, è stato tutto in salita per i baianesi. I padroni di casa sono partiti con un ritmo altissimo, trovando subito un importante parziale che ha costretto Baiano a rincorrere. Nel momento di maggiore difficoltà sono arrivate due triple consecutive di De Feo, fondamentali per limitare i danni e chiudere il primo quarto sotto di otto lunghezze. Nel secondo periodo la squadra ha iniziato a sciogliersi offensivamente, trovando finalmente fluidità nei propri giochi e maggiore continuità in attacco. Determinante Iannaccone, protagonista di alcune giocate pesanti tra cui una tripla e un fallo e canestro che ha riacceso definitivamente Baiano. Gli ospiti sono arrivati fino al -2, andando all’intervallo lungo sul -6 e con la sensazione di poter cambiare l’inerzia della partita.La svolta è arrivata nel terzo quarto, al rientro in campo si è vista una squadra completamente diversa: intensa, aggressiva e determinata. In difesa il capitano ha letteralmente alzato una muraglia, mettendo a referto una serie di stoppate che hanno spento ogni tentativo offensivo degli avversari. Dall’altra parte del campo, invece, sono arrivate le triple pesantissime di D’Arbenzio e Napolitano, decisive per completare il sorpasso e indirizzare la sfida.Nell’ultimo quarto Baiano è arrivata anche sul +12/+13, dando la sensazione di avere ormai la partita in controllo. Nel finale, però, un leggero rilassamento ha permesso a Lusciano di rifarsi sotto fino al -3 grazie a un pressing a tutto campo che ha generato diversi recuperi. I baianesi, nonostante la sofferenza finale, sono riusciti comunque a difendere il vantaggio e a portare a casa una vittoria pesantissima.L’unica nota negativa della serata resta l’infortunio di Leggiero, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Dal punto di vista offensivo, invece, grande prova collettiva con quattro uomini in doppia cifra e uno straordinario D’Arbenzio top scorer con 18 punti.Adesso l’attenzione si sposta su Gara 2, in programma mercoledì 20 maggio alle ore 20:30 al Palapicciocchi di Baiano. La società e la squadra chiamano a raccolta tutta la popolazione baianese: servirà il calore del pubblico per provare a compiere un altro passo fondamentale nella serie. Il palazzetto dovrà trasformarsi in una bolgia gialloblù, perché questa squadra sta dimostrando di meritare il sostegno di un intero paese.