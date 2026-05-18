W la libertà, Guerriero: istituire nucleo tecnico attuazione Piano verde, per ridurre consumo suolo e tutelare ambiente

“Avellino è una delle sole dieci città capoluogo in Italia dotate di uno strumento organico per la gestione e lo sviluppo del patrimonio verde urbano. L’obiettivo amministrativo che mi pongo è l’istituzione di un nucleo tecnico per l’attuazione e il controllo degli interventi”. E’ quanto ha affermato l’ex consigliere comunale Diego Guerriero, candidato alle elezioni amministrative con la compagine di W la libertà, che si è adoperato per l’elaborazione e l’iter del provvedimento.

“E’ l’ Amministrazione Festa – prosegue l’esponente civico – che ha approvato il Piano del Verde della città, uno strumento fondamentale di pianificazione urbanistica, volto a promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso la valorizzazione degli spazi verdi, in linea con le priorità europee per la tutela dell’ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione del consumo di suolo.

L’Amministrazione che verrà ha il dovere di effettuare i controlli operativi previsti dal Piano: monitoraggio tecnico delle alberature, verifica degli interventi pubblici e privati, aggiornamento del censimento e integrazione delle prescrizioni nei capitolati di manutenzione.

In questo modo sarà possibile assicurare una gestione del verde scientifica, trasparente e programmata, migliorando qualità urbana, sicurezza e resilienza climatica.

Il nucleo tecnico, che rivestirà una funzione fondamentale, sarà composto da tecnici del settore Pianificazione e professionalità esterne, agronomi e specialisti del verde pubblico, oltre che da figure competenti in manutenzione, sicurezza e gestione del patrimonio arboreo”.

“Un passo importante – conclude Guerriero – soprattutto per una città che possiede un significativo patrimonio naturalistico da tutelare, capoluogo di un territorio, che da sempre costituisce il polmone verde della Campania, che in tal modo potrà essere garantito per il futuro.

Anche questo punto programmatico, come altri che ho provato a definire, è di rapida attuazione. Non proposte campate in aria, ma interventi realizzabili, conseguenza e frutto di un lavoro pregresso”.