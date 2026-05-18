Calitri, giovane salvato sul ponte dell’Ofantina: decisivo l’intervento di automobilisti e operatori Anas

CALITRI – Momenti di forte tensione nel pomeriggio lungo l’Ofantina, nel territorio di Calitri, dove un giovane è stato salvato mentre si trovava sul viadotto con l’intenzione di compiere un gesto estremo.

Secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzo avrebbe lasciato la propria auto in una piazzola poco distante dal ponte per poi raggiungere a piedi il punto più alto del viadotto.

Provvidenziale l’intervento di alcuni automobilisti di passaggio che, accortisi della situazione, non hanno esitato a fermarsi e ad avvicinarsi al giovane nel tentativo di calmarlo e impedirgli di compiere il gesto.

Determinante anche l’azione di Incontrada Costantino Davide, sorvegliante di tratta Anas, intervenuto insieme all’operatrice Anas Loredana Santoli. I due, con il supporto degli automobilisti presenti, sono riusciti a bloccare il ragazzo che si trovava già sul cordolo del ponte, oltre le barriere di protezione.

Sul posto sono successivamente arrivati i Carabinieri della stazione di Andretta, i sanitari del 118 e i mezzi Anas per la gestione della viabilità e delle operazioni di soccorso.

Grazie alla prontezza e al coraggio delle persone intervenute la vicenda si è conclusa senza conseguenze tragiche.