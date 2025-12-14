San Giuseppe Vesuviano: Tratto in arresto un 38enne dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne di San Giuseppe Vesuviano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Gaetano Ferraioli, hanno notato il 38enne a bordo di un’auto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata a piedi.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 8 stecche di hashish del peso di circa 17 grammi e 20 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’appartamento in questione dove hanno rinvenuto 15 stecche sempre della stessa sostanza del peso di circa 44 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.