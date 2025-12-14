NOLA. Il Movimento Apostolico Ciechi anima la liturgia nella ricorrenza di Santa Lucia 

Presso la parrocchia San Biagio a Nola la Messa vespertina di ieri sera è stata animata dalla presenza degli aderenti e dei simpatizzanti della associazione di promozione sociale denominata Movimento Apostolico Ciechi e presieduta dal parroco Salvatore Bianco (assistente ecclesiastico del gruppo). Il MAC ha portato all’altare l’offertorio individuando con ” doni simbolici ” il Sangue ed il Corpo di Cristo (calice e pisside), la candela della luce ed un testo in scrittura Braille. Un aderente Filippo Vese, ha letto al popolo dei fedeli la prima lettura ed il salmo responsoriale, mentre la preghiera e le intenzioni sono state lette in Braille dal presidente diocesano Vincenzo Serpico. Esemplare in chiusura della celebrazione l’intuizione del parroco, che mostrando a tutti il libro Braille, ha riflettuto sul fatto che le pagine sembrano bianche, ma con la scrittura in rilievo posseggono messaggi vissuti,esempi di vita e trasmissione di fede ( si trattava di uno stralcio del Vangelo). Durante la celebrazione è stato richiamato l’impegno del MAC al servizio della dottrina sociale della Chiesa nell’ambito dell’aiuto e della promozione verso le persone videolese e nella cooperazione con altre aggregazioni laicali per progetti e programmi a favore dei disabili del Terzo Mondo.

Maria Serpico