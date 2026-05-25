“Salute in movimento”: i camper della prevenzione dell’Asl Avellino fanno tappa a Pago del Vallo di Lauro

Sabato 30 maggio ultimo appuntamento del mese con gli screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’epatite C, presso l’area parcheggio del Municipio in via Passeggiata

Ultima tappa di maggio per “Salute in movimento” il programma di prevenzione oncologica dell’Asl Avellino, organizzato in sinergia con i Comuni d’Irpinia che hanno aderito all’iniziativa.

Sabato 30 maggio i Camper della prevenzione arrivano a Pago del Vallo di Lauro. Appuntamento presso l’area parcheggio del Municipio in via Passeggiata, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, per offrire ai cittadini, su prenotazione, screening gratuiti della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’epatite C.

Tutte le persone interessate, residenti in provincia di Avellino, potranno prenotare l’esame gratuito chiamando fino a venerdì, dalle 9 alle 12 il numero 320.3157038

Le prestazioni erogate in forma gratuita dall’Asl Avellino includono:

– lo screening della mammella per le donne tra i 50 e i 69 anni;

– lo screening della cervice uterina, che prevede il Pap test per la fascia 25-29 anni e l’HPV DNA test per le donne dai 30 ai 64 anni;

– lo screening del colon retto, per donne e uomini tra i 50 e i 69 anni che potranno ritirare il kit per il test del sangue occulto nelle feci (SOF);

– lo screening dell’Epatite C, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti (STP), attraverso l’HCV test.

Presso l’area dedicata agli screening, inoltre, sarà presente anche un punto informativo dedicato alla donazione di organi e tessuti, dove i cittadini potranno sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.

Con questo programma l’Asl Avellino punta a offrire maggiore equità nelle cure, raggiungendo le persone nei loro comuni di residenza per una vera sanità di prossimità.