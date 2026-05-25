WEEKEND DI FESTA A CASTEL DEL LAGO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. IMMACOLATA

CASTEL DEL LAGO – Castel del Lago si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari dell’anno. Il 30 e 31 maggio 2026 il borgo ospiterà la XXXIV edizione della Sagra della Penna alla Castellana e dello Spiedino, affiancata dai solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata.

Ad aprire il fine settimana sarà, sabato 30 maggio, la dimensione più conviviale e festosa della manifestazione. Protagonista la sagra, divenuta negli anni simbolo dell’identità locale, capace di raccontare attraverso i suoi piatti — la penna alla castellana e lo spiedino — sapori autentici legati alla tradizione. La serata prenderà il via con momenti dedicati anche ai più piccoli, per poi entrare nel vivo con l’intrattenimento e la musica. L’atmosfera si accenderà con il live show “Arteteca – Senza Filtri“, seguito dall’esibizione della Fabio’s Band e da un coinvolgente DJ set che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte. Nel corso della serata saranno inoltre distribuiti gadget Heineken, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente il clima di festa e condivisione.

Domenica 31 maggio sarà invece dedicata alla dimensione religiosa, cuore profondo della manifestazione. Il percorso di fede, iniziato nei giorni precedenti con la novena, culminerà nelle celebrazioni solenni che vedranno l’intera comunità riunirsi in un clima di intensa partecipazione. La giornata sarà scandita dalla celebrazione eucaristica, dalla deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e dalla tradizionale processione per le vie del paese, momento tra i più sentiti e partecipati. A chiudere i festeggiamenti, i fuochi pirotecnici, in un equilibrio suggestivo tra raccoglimento e festa.

Accanto ai riti religiosi, anche la domenica sarà animata da momenti di aggregazione e intrattenimento: tra street food e musica popolare, la serata vedrà la partecipazione dei Contacunti, che porteranno sul palco uno spettacolo coinvolgente. Anche nel corso della serata del 31 maggio saranno distribuiti gadget Heineken, per accompagnare residenti e visitatori in un’atmosfera di festa e convivialità.

L’evento, promosso dalla Parrocchia Santa Maria Vergine Immacolata con il supporto dell’organizzazione di OMast Eventi, è un’occasione in cui la comunità si riconosce, si ritrova e si racconta.