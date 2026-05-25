Quindici, Alessandro Siniscalchi eletto sindaco con oltre l’81% dei voti

Netta affermazione elettorale a Quindici, dove Alessandro Siniscalchi è stato eletto nuovo sindaco conquistando 1.019 voti, pari all’81,45% delle preferenze.
Il candidato della lista “Rinascimento Quindicese” ha ottenuto un ampio consenso da parte degli elettori, assicurandosi anche 7 seggi in consiglio comunale.
Sconfitto Carmine Scibelli, candidato della lista “Avanti Tutta – Cambiare si può”, che si è fermato a 232 voti, pari al 18,55%, ottenendo 2 seggi di minoranza.
A Quindici si sono recati alle urne 1.283 cittadini su 2.384 aventi diritto, con un’affluenza finale del 53,82%.
Per quanto riguarda i dati elettorali, sono state registrate 22 schede nulle e 10 schede bianche, mentre non risultano schede contestate.
Con questa vittoria Alessandro Siniscalchi guiderà il Comune di Quindici per il prossimo mandato amministrativo, forte di un risultato elettorale molto ampio che gli consegna una solida maggioranza consiliare.