Quadrelle, Carmine Isola eletto sindaco: vittoria con il 54,64% dei voti

È Carmine Isola il nuovo sindaco di Quadrelle. Il candidato della lista “Quadrelle Futura” ha conquistato la fascia tricolore ottenendo 706 voti, pari al 54,64% delle preferenze.
Sconfitta invece per Nicola Guerriero, candidato della lista “Quadrelle Civica”, che si è fermato a 586 voti, corrispondenti al 45,36%.
La lista vincente “Quadrelle Futura” ha ottenuto 7 seggi in consiglio comunale, mentre alla lista “Quadrelle Civica” sono andati 2 seggi di opposizione.
Complessivamente sono stati 1.321 i cittadini che si sono recati alle urne su 1.750 aventi diritto, con un’affluenza finale del 75,49%, dato che conferma la forte partecipazione della comunità quadrellese a questa tornata elettorale.
Nel dettaglio, le schede nulle sono state 21, le schede bianche 8, mentre non sono state registrate schede contestate.
Con questa vittoria Carmine Isola guiderà il Comune di Quadrelle per il prossimo mandato amministrativo, raccogliendo il testimone della precedente amministrazione e aprendo una nuova fase politica per il paese.