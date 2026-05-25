Elezioni amministrative 2026 in Irpinia: eletti i sindaci ad Andretta, Calitri e Castelfranci

Arrivano altri verdetti ufficiali dalle elezioni amministrative 2026 nei comuni della provincia di Avellino. Dopo lo scrutinio delle schede, sono stati proclamati i nuovi sindaci di Andretta, Calitri e Castelfranci.

Ad Andretta la sfida elettorale ha premiato Giuseppe Guglielmo, candidato della lista “Rilanciamo il nostro futuro”, che ha ottenuto 642 voti pari al 55,01% delle preferenze, conquistando 7 seggi in consiglio comunale. Sconfitto Michele Miele della lista “Andretta è viva”, fermatosi a 525 voti, pari al 44,99%, ottenendo 2 seggi di opposizione.

Nel comune altirpino di Calitri, dove era presente una sola lista, Attilio Maria Galgano è stato eletto sindaco con 2.726 voti e il 100% delle preferenze alla guida della lista “Un passo alla volta”. L’affluenza definitiva si è attestata all’80,02%, dato che ha consentito il superamento del quorum necessario per evitare il commissariamento dell’ente. La lista ha conquistato tutti i 12 seggi del consiglio comunale.

A Castelfranci, invece, netta affermazione per Tony Romano della lista “Noi per Castelfranci”, eletto sindaco con 838 voti pari al 63,10% delle preferenze e 7 seggi assegnati alla maggioranza. Battuto Enrico Tecce della lista “Insieme per Castelfranci”, che ha raccolto 490 voti pari al 36,90%, ottenendo 2 seggi in consiglio comunale.

Per quanto riguarda l’affluenza, ad Andretta hanno votato 1.186 cittadini su 2.610 aventi diritto, con una percentuale del 45,44%. A Castelfranci si sono recati alle urne 1.340 elettori su 2.253, con un’affluenza del 59,48%, mentre a Calitri il dato finale dei votanti ha raggiunto quota 2.824 su 3.529 aventi diritto.

Le operazioni di scrutinio proseguono negli altri comuni irpini chiamati al voto, dove si attendono ancora i risultati definitivi delle competizioni amministrative.