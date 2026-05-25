Prata di Principato Ultra, Marco Belisario eletto sindaco: sfida decisa sul filo dei voti

Sfida combattutissima a Prata di Principato Ultra, dove Marco Belisario è stato eletto nuovo sindaco con 650 voti, pari al 35,33% delle preferenze.

Il candidato della lista “Amiamo Prata” ha prevalso al termine di una competizione molto equilibrata, conquistando anche 7 seggi in consiglio comunale.

Alle sue spalle Luigi Tenneriello, candidato della lista “La Fenice”, che ha ottenuto 600 voti pari al 32,61%, assicurandosi un seggio di minoranza. Distacco minimo anche per Bruno Francesco Petruzziello della lista “Uniti per Prata Futura”, fermatosi a 590 voti, corrispondenti al 32,07% delle preferenze.

L’esito finale è stato deciso da appena 60 voti di differenza tra il primo e il terzo candidato, a conferma di una tornata elettorale particolarmente sentita e combattuta fino all’ultimo scrutinio.

A Prata di Principato Ultra si sono recati alle urne 1.859 elettori su 3.036 aventi diritto, con un’affluenza finale del 61,23%.

Per quanto riguarda i dati elettorali, sono state registrate 11 schede nulle e 8 schede bianche, mentre non risultano schede contestate.

Con questa vittoria Marco Belisario guiderà il Comune di Prata di Principato Ultra per il prossimo mandato amministrativo, forte di una maggioranza consiliare che gli consentirà di avviare la nuova fase amministrativa del paese.