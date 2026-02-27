RIAPRE OGGI RINNOVATO PITTAROSSO NOLA: 900 MQ DEDICATI ALLO SHOPPINGPER TUTTA LA FAMIGLIA

PittaRosso riapre oggi il proprio punto vendita di Nola, all’interno del Centro Commerciale “Vulcano Buono”, presentando al pubblico uno store rinnovato a seguito di un intervento di restyling.

Aperto nel 2015, il negozio PittaRosso di Nola è uno dei 7 punti vendita del marchio in Campania e si sviluppa su una superficie di vendita di circa 900 mq, con 5 vetrine affacciate sulla galleria del centro commerciale e un team di 9 addetti alla vendita.

La ristrutturazione ha interessato il rinnovo dei mobili perimetrali, del banco cassa e delle vetrine, oltre all’inserimento di nuovi elementi d’arredo, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi e offrire un’esperienza d’acquisto più attuale e coerente con l’identità del brand. Quella di Nola non è infatti solo una riapertura, ma un segnale concreto del nuovo corso di PittaRosso: uno store che racchiude il meglio dell’offerta dell’insegna in un format innovativo e distintivo, capace di reinterpretare il concetto di shopping per tutta la famiglia, unendo stile, qualità e intrattenimento.

In occasione della riapertura, PittaRosso ha pianificato una serie di attività di comunicazione a supporto del lancio, tra cui iniziative di animazione in galleria e una promozione dedicata sulla nuova collezione, un buono sconto del 20% su una spesa minima di 49€, valida dal 27 febbraio al 13 marzo. Inoltre, è prevista una campagna di comunicazione sui canali digitali del centro commerciale e un’attività di direct marketing rivolta ai clienti fidelizzati dell’area di Nola.

La riapertura dello store si inserisce nel percorso di valorizzazione della rete PittaRosso e conferma l’attenzione del brand verso il territorio campano, area strategica per lo sviluppo e il consolidamento della presenza del marchio.

Il negozio PittaRosso di Nola si trova presso il Centro Commerciale “Vulcano Buono”, in Via Boscofangone – Nola (NA).