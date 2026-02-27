Il Forum propone il Garante delle persone disabili ad Avella

Il Forum delle persone disabili si è fatto promotore, verso l’Amministrazione comunale, della costituzione ad Avella della figura di un Garante. Sulla scorta di comuni viciniori che hanno introdotto nell’organigramma delle amministrazioni la funzione di una persona, che per conoscenze e specifiche competenze, ha assunto l’onere di fungere da ” soggetto super-partes “, rispetto alle azioni, ai programmi, ai progetti ed alle attività promosse a vantaggio di coloro che posseggono una disabilità. Una figura riconosciuta a livello nazionale anche dal Legislatore, capace di essere osservatorio privilegiato in materia di handicap. La proposta è stata immediatamente accolta dal Sindaco Vincenzo Biancardi, che su questo argomento aveva già in passato esplicitato attenzioni e sensibilità personali. Ora tutto passa nelle mani degli uffici comunali di Avella, che dovranno studiare un ” regolamento ” da sottoporre alla delibera del Consiglio comunale, che dovrà essere prodromica al bando pubblico per il reclutamento del Garante delle persone disabili. La proposta del Forum si completa con una serie di inviti. Il primo vorrebbe istituire un ” protocollo di intesa ” fra le pari figure presenti nei territori viciniori al fine di costituire un virtuale tavolo di confronto sul tema della disabilità. Il secondo invito ipotizzando la creazione di ” un gruppo di esperti ” in materia di handicap mentale, motorio, sensoriale a supporto di iniziative territoriali appannaggio dei diversamente abili ed il tutto senza oneri!

Il coordinatore

Vincenzo Serpico