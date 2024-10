“Ri-Animiamo Lauro”: Giornata di Sensibilizzazione sulla Rianimazione Cardiopolmonare e Donazione del Sangue

Domenica 27 ottobre 2024, a partire dalle ore 10:30 in Piazza Pandola a Lauro, si terrà l’evento “Ri-animiamo Lauro”, una giornata dedicata alla sensibilizzazione per la rianimazione cardiopolmonare e alla promozione della donazione di sangue. L’iniziativa è organizzata dal Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana, Sede di Lauro, con il patrocinio del Comune di Lauro.

La manifestazione si concentrerà su due temi fondamentali: la diffusione delle tecniche salvavita come il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore, e l’importanza di donare sangue, un gesto che può fare la differenza per molte persone in emergenza sanitaria.

Sarà allestito uno stand informativo della Croce Rossa Italiana di Avellino, dove i volontari saranno a disposizione per fornire informazioni dettagliate, dimostrazioni pratiche e rispondere a tutte le domande dei partecipanti. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’importanza della formazione nelle tecniche di primo soccorso e sull’urgenza della donazione del sangue, un’azione che, come recita lo slogan della giornata, “Costa poco, salva una vita. Mettici il cuore.”

La Croce Rossa Italiana invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente all’evento, contribuendo così a costruire una comunità più consapevole e pronta ad affrontare le emergenze.

Per maggiori dettagli sull’evento e sugli orari, potete seguire i canali ufficiali della CRI Avellino o visitare direttamente lo stand in Piazza Pandola domenica 27 ottobre.