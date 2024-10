Nola, Antonietta Natalizio presenta le sue opere letterarie. L’iniziativa è dell’associazione culturale Passepartout

Nola – Continua il programma di promozione culturale dell’associazione culturale Passepartout. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 25 ottobre alle ore 18.00 – presso la suggestiva location della sala Medaglioni del Museo diocesano di Nola (via San Felice) – per la presentazione delle opere dell’autrice Antonietta Natalizio.

Nata a Nola da anni vive a Vinovo (Piemonte), Antonietta Natalizio è scrittrice, poetessa, psicologa clinica e di comunità. Da sempre è impegnata nel sociale. Dalle esperienze è nato il libro – progetto “Officina Poetica”, un chiaro esempio di poetry therapy, finalizzato alla crescita personale e al benessere. Coltiva la scrittura poetica come canale espressivo privilegiato e come strumento di lavoro.

Ha partecipato a diversi concorsi letterari dove ha ottenuto numerosi riconoscimenti

Nel corso dell’evento, Antonietta Natalizio presenterà il suo libro “I Colori di Flora e la nave della Pace” e le raccolte di poesie, “L’Infinito è più blu” e “La farfalla gialla”

Sono attesi, tra gli altri, gli interventi di Alberto Liguori, Procuratore di Civitavecchia, e di Giuseppe Sommario, ricercatore dell’Università Cattolica di Milano.

A condurre la serata la professoressa Annamaria Silvestro, presidente dell’associazione culturale Passepartout