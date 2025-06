Regione Campania, Luigi Riccio nuovo DG Politiche Agricole. Confagricoltura Campania: “Competenza ed esperienza al servizio del comparto”

NAPOLI. Confagricoltura Campania accoglie con soddisfazione la nomina di Luigi Riccio a nuovo Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, rivolgendogli i più sinceri auguri di buon lavoro.

“Siamo certi – affermano Fabrizio Marzano e Paolo Conte, presidente e direttore di Confagricoltura Campania – che il nuovo Direttore Generale saprà mettere a disposizione del comparto agricolo campano le sue competenze e la sua esperienza, per garantire una programmazione lungimirante e una governance solida, capace di accompagnare le imprese agricole campane in un percorso di crescita e competitività”.

Una nomina che arriva in un momento decisivo per l’attuazione del PSR e della nuova PAC 2023–2027, in cui l’agricoltura è chiamata a confrontarsi con sfide complesse: dalla transizione ecologica alla gestione sostenibile delle risorse, passando per l’innovazione tecnologica e una sempre maggiore efficienza nell’utilizzo dei fondi comunitari.

Nel ringraziare Filippo Diasco per il lavoro svolto fino ad oggi, Confagricoltura Campania ribadisce la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra amministrazione regionale e organizzazioni professionali e promuovere, insieme, un modello agricolo fondato su qualità, sostenibilità e innovazione.