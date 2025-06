La Pro Loco Sant’Andrea di Sirignano (AV) organizza la presentazione dell’ultimo lavoro di Pasquale Colucci, un saggio storico sulla figura di Giuseppe Caravita principe di Sirignano.

Sirignano – Lo storico Pasquale Colucci presenta il suo ultimo libro “Giuseppe Caravita di Sirignano. Biografia politica di un gentiluomo napoletano”, recentemente pubblicato dalla casa editrice La Valle del Tempo Edizioni di Napoli. L’incontro, promosso dalla Pro Loco Sant’Andrea, è in programma sabato 7 giugno, alle 17 e 30, presso la Sala consiliare del Comune di Sirignano, in piazza Aniello Colucci.

In un discorso a due con l’autore, condotto da Stella Colucci, si cercherà di far luce su una delle figure più eclettiche, che ha lasciato un’impronta tangibile sulla Napoli postunitaria e, a causa di un equivoco, anche su Sirignano e sull’Irpinia. Non è il primo libro che viene scritto su Giuseppe Caravita ma questo sposta l’attenzione sull’impegno politico del principe. Ci racconta la sua vicinanza al territorio irpino, i gesti compiuti per migliorare la condizione economica degli abitanti, la visione di un uomo illuminato che, più di un secolo fa, parlava di temi ancora attuali come il potenziamento degli assetti viari e dei mezzi di trasporto per evitare l’isolamento interno. Giuseppe Caravita non è stato solo un mecenate per gli artisti ma è stato anche un benefattore per il popolo. Il libro si lascia leggere con piacere perché è un saggio storico ma, per come è stato scritto, è anche un inaspettato romanzo.

La presentazione sarà aperta dai saluti istituzionali del consigliere comunale Pellegrino Peluso e dal presidente della Pro Loco Sant’Andrea, Domenico Lippiello. L’invito è stato esteso a tutti i cittadini e alle associazioni del Baianese per scoprire insieme la vita di un uomo che, tra tante iniziative, proprio a Baiano fondò la Cassa Popolare Agricola, il primo istituto di credito in Irpinia, per finanziare le attività degli agricoltori locali.

Stella Colucci