QUADRELLE. Via Grottole irraggiungibile: proteste dei proprietari per la strada impraticabile.

Via Grottole, è attualmente irraggiungibile, causando gravi disagi ai proprietari terrieri, in particolare nel pieno periodo della raccolta delle nocciole. La strada è inaccessibile da entrambi i lati: a sud a causa della costruzione di un ponte, e a nord per i danni provocati dalla recente alluvione che ha reso il tratto stradale impraticabile.

Il periodo di raccolta delle nocciole è uno dei momenti cruciali per l’economia locale, e l’inaccessibilità di Via Grottole sta mettendo a rischio la stagione. La situazione è ulteriormente aggravata dall’assenza di interventi immediati per ripristinare la viabilità.

I proprietari della zona hanno rivolto un appello alle autorità locali affinché provvedano con urgenza alla pulizia e al ripristino della strada. “Non possiamo aspettare oltre – dichiarano i proprietari – abbiamo bisogno che le autorità intervengano immediatamente per garantire l’accesso ai nostri campi.”

Al momento, non sono state fornite date certe per l’ultimazione del ponte in costruzione a sud né per il ripristino della viabilità a nord. I proprietari chiedono un tavolo di confronto immediato con le autorità competenti per discutere possibili soluzioni temporanee.