Quadrelle. Nasce un’associazione per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali

A Quadrelle, prende ufficialmente vita l’Associazione “Quadrelle 2026” con l’obiettivo di promuovere, valorizzare e sostenere il patrimonio culturale, sociale e tradizionale del territorio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini uniti dal desiderio di contribuire attivamente alla crescita della comunità, attraverso l’organizzazione e il supporto di manifestazioni ed eventi che rappresentano un importante momento di aggregazione e di valorizzazione delle identità locali e che il giorno 05/07/2026 si è riunito deliberando il seguente gruppo direttivo: Presidente: Vincenzo Fiore, Vicepresidente: Salvatore Cimmino; Cassiere: Uberto Marchi; Addetto Stampa: Salvatore Gaglione; Segretario: Mario Guerriero

Tra le principali finalità dell’associazione figurano la collaborazione nell’organizzazione delle feste patronali, la promozione alle tradizionali manifestazioni dei battenti, il sostegno delle eccellenze locali, la valorizzazione delle attività culturali, artistiche e folkloristiche, nonché l’ideazione di eventi ricreativi, sociali e solidali rivolti a cittadini di ogni età.

“Quadrelle 2026” si propone inoltre di instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni, le associazioni presenti sul territorio, le attività commerciali e tutti coloro che desiderano contribuire allo sviluppo del paese, favorendo iniziative capaci di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e di promuovere l’immagine di Quadrelle anche oltre i confini locali.

L’obiettivo è quello di creare una realtà associativa dinamica, aperta e partecipativa, in grado di coinvolgere volontari, giovani e famiglie nella realizzazione di progetti condivisi che possano arricchire la vita sociale del paese e preservarne le tradizioni.

La costituzione dell’associazione rappresenta un importante segnale di partecipazione civica e testimonia la volontà di investire nel patrimonio umano e culturale di Quadrelle, affinché le tradizioni possano continuare a essere tramandate alle nuove generazioni e, allo stesso tempo, diventare un’opportunità di crescita, promozione e sviluppo per l’intera comunità.

Con questo nuovo percorso associativo, Quadrelle si dota di uno strumento capace di fare rete, valorizzare le proprie radici e guardare al futuro con entusiasmo, spirito di collaborazione e un forte impegno verso il bene comune.

Il comitato è aperto a tutti i cittadini che vogliono aderire e contribuire al raggiungimento dei fini associativi.