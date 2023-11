Quadrelle: L’impegno di Simone Rozza per un Comune più verde e pulito.

Il sindaco di Quadrelle, Simone Rozza, ha condiviso con la comunità una serie di fotografie che documentano l’importante lavoro svolto nel Comune. Le immagini mostrano un intervento di pulizia degli spazi verdi pubblici, che include la potatura degli alberi e la pulizia del parcheggio presso la scuola elementare e lungo la strada via Aldo Moro.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’impresa Cooperativa Sociale Ecovigilantes Onlus Quadrelle, guidata da Antonio Napolitano. L’azienda ha dimostrato un forte impegno nei confronti dell’ambiente e della comunità locale, contribuendo attivamente alla realizzazione di progetti volti a migliorare la qualità della vita nel territorio.

L’intervento di pulizia non si è limitato alla rimozione di rifiuti, ma ha coinvolto anche la potatura degli alberi, un aspetto fondamentale per garantire la salute e la sicurezza degli spazi verdi pubblici. La cura degli alberi non solo migliora l’aspetto estetico, ma contribuisce anche a preservare la biodiversità e a creare un ambiente più salubre per i residenti.

Particolarmente significativa è stata la pulizia degli spazi interni alla scuola, compreso il parcheggio presso la scuola elementare, un luogo di cruciale importanza per la sicurezza e il benessere degli studenti e delle loro famiglie. L’attenzione dedicata a questi spazi evidenzia la volontà dell’amministrazione di garantire un ambiente sicuro e accogliente nelle vicinanze delle istituzioni educative.

Prossimamente, l’impegno dell’amministrazione di Quadrelle proseguirà con un ulteriore intervento di pulizia. Lunedì, infatti, è prevista la pulizia del plesso della scuola dell’infanzia di via Luigi Auricchio. Questo progetto conferma l’attenzione costante dell’amministrazione verso il miglioramento delle strutture scolastiche e degli spazi dedicati all’istruzione dei più piccoli.

Lavorando insieme, amministrazione e impresa stanno contribuendo a creare un Quadrelle più verde, pulito e accogliente per tutti i suoi cittadini.

(Andrea Salvatore Guerriero